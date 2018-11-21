Пожарного, погибшего при тушении завода в РСО-Алании, наградили медалью

Владикавказ, , 16:08 — REGNUM Подвиг погибшего сотрудника МЧС в Северной Осетии Александра Ермакова отметили государственной наградой. Его семье вручили медаль «Во Славу Осетии», сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе главы региона.

Напомним, пожарный погиб во время тушения пожара на заводе «Электроцинк». У него осталась жена и трое детей.

Вручая награду супруге пожарного, глава республики Вячеслав Битаров отметил, что Александр Ермаков прибыл на тушение пожара одним из первых. Как настоящий мужчина он ценой собственной жизни выполнил свой профессиональный и гражданский долг.

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Битаров пообещал не оставлять семью героя без внимания. Руководство региона и управления МЧС будут оказывать им повсеместную помощь.

Напомним, пожар в одном из цехов владикавказского завода «Электроцинк» случился ночью 21 октября. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м. Производство временно приостановили.

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