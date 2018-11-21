Участники Ломоносовских чтений посетили родину учёного

с. Ломоносово, Архангельская область, , 15:57 — REGNUM Исследователи, академики Российской академии наук, представители Северного (Арктического) университета по традиции в Дни Ломоносовских чтений отправились на пароме в село Ломоносово, сообщает 21 ноября пресс-служба вуза.

«В селе прошел торжественный митинг и возложение цветов к памятнику Михаилу Васильевичу. САФУ на мероприятиях представляли первый проректор Борис Филиппов и заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики Марат Есеев», — говорится в сообщении.

В селе участники визита посетили музей Ломоносова, косторезную мастерскую, школу имени Ломоносова. В Холмогорах прошли районные чтения, где участники конференции, представители научной общественности региона прочитали свои доклады, в том числе и школьники, изучающие наследие учёного.

Отмечается, что во время визита Борис Филиппов и Марат Есеев обсудили с академиками РАН вопросы сотрудничества в рамках проекта «Арктический плавучий университет», возможность участия сотрудников университета и молодых ученых из Архангельска на научных рейсах, которые организует в Арктике Российская академия наук.

Добавим, Ломоносовские чтения проходят в Архангельской области с 1969 года. Они посвящены наследию великого ученого и достижениям современной науки. Высокие гости проводят встречи в вузах и научных организациях, представляют свои доклады и открытые лекции на площадках Ломоносовских чтений.