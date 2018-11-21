«Блокчейн-технологии» и талантливые дети. Все системы оценки уже есть

Москва, , 15:46 — REGNUM Предложение зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова выявлять все реальные способности и таланты ребенка с помощью блокчейн-технологии как минимум странное. А как максимум — это рыхлая и формальная инициатива, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился с предложением к министру просвещения Ольге Васильевой сменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов. Оценивать способности ребёнка предлагается с помощью трёх компонентов: данных, полученных в результате профориентации, успеваемости ученика и его социальной активности. Анализировать полученную информацию поможет блокчейн-технология.

По мнению историка, заслуженного учителя РФ, профессора МГПУ, кандидата психологических наук Александра Снегурова, ЕГЭ нравится сдавать не всем, но это не значит, что его нужно менять на новую малоподходящую схему.

«Это очередная рыхлая, формальная инициатива. Действительно, ЕГЭ нравится сдавать не всем, но это не значит, что его нужно менять на новую малоподходящую схему. С «математической точностью» никакой талант оценить и измерить невозможно. То же касается социальной активности ребёнка.

Естественно, таланты выявлять надо, но это кропотливая системная многолетняя работа многих людей — родителей, учителей, воспитателей, психологов и репетиторов тоже. Присваивать выявленным талантливым и социально активным детям какие-то дополнительные баллы при поступлении в вуз — этот вариант ещё выглядит более или менее реально.

Блокчейн-технология — чисто технический инструмент, он вполне может использоваться в рамках МЭШ, онлайн-обучения. Но ребёнок по-прежнему требует внимания людей, находящихся рядом с ним, а не автоматических систем и не дистанционных «говорящих голов».

Сергей Капица давно предлагал, чем заменить ЕГЭ — написанием пространного сочинения при поступлении в любой вуз, в частности, физико-математической направленности. А если уж нужна масштабная альтернатива ЕГЭ, пусть депутаты обратятся к прекрасной концепции «Образование для всех» своего коллеги Олега Смолина.

А вообще депутатам надо хотя бы для себя чётко решить — нужны ли государству талантливые и инициативные люди. Судя по моим наблюдениям, не очень».

С заслуженным учителем согласен замруководителя Центра образования «Коалиция» Иван Лебедь. Он пояснил, что опасностью этого предложения является отсутствие четкого описания механизма выявления.

«Несмотря на то, что система ЕГЭ не всегда в полной мере может выявить все реальные способности и таланты ребенка, предложение делать это с помощью блокчейн-технологии звучит как минимум странно. Особенно при отсутствии четкого описания такого механизма.

Индивидуальные особенности каждого ребенка могут проявляться по-разному и при разных обстоятельствах, — вряд ли можно говорить о какой-либо «математической точности», если результат будет основан на зачастую субъективных данных, введенных в программу электронной школы.

Если предположить, что такая система полностью заменит существующую, и судьбу поступления будет решать какой-то алгоритм, то мы рискуем получить совершенно фантастический сюжет, в котором человек не может сам определять свой выбор.

На сегодняшний день существует прекрасная система оценки знаний и способностей детей — это олимпиады школьников. Они проверяют не только их теоретические знания, но и способность мыслить творчески, логически, анализировать информацию и работать с ней.

Большинство дисциплин требует на олимпиаде также наличия практических навыков, а процесс их приобретения — это уже знакомство с возможной профессиональной деятельностью. Поскольку школьники готовятся к ним и принимают в них участие добровольно, можно смело считать это социально-активным шагом и искренней заинтересованностью в направлении будущей деятельности. К тому же в данном случае присутствует действительно объективная оценка и уровня подготовки школьника, и его интересов.

Таким образом, они учитывают все «три кита» для поступления в вуз, перечисленные Борисом Чернышовым: профориентацию, оценку ученика и его социальную активность. Стоит ли вводить блокчейн-системы, польза которых весьма сомнительна?»

Директор исследовательской компании MAR CONSULT Дмитрий Шиманов предложил проверить таланты и способности, если это вообще возможно алгоритмическим способом, не у детей, а у чиновников.

«Если способности человека и его таланты можно выявлять алгоритмическим способом, то подобный тест в первую очередь надо применить среди государственных чиновников. Слабые экономические показатели РФ вполне могли бы быть связаны с несоответствием отдельно взятых чиновников.

Помимо прочего, подобное применение новой системы позволило бы проверить её работоспособность. В отличие от школьников, чьи будущие производственные показатели пока являются тайной для большинства, результаты работы чиновников видны налицо. Тем самым сопоставление результатов тестирования с фактическими показателями и признание его валидности не составило бы никаких проблем».

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