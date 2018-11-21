Назарбаев: школы Казахстана необходимо оградить от бесчисленных проверок

Астана, , 15:40 — REGNUM Школы Казахстана необходимо оградить от бесконечных проверок со стороны контролирующих органов, заявил 21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании по вопросам модернизации системы образования, сообщили 21 ноября в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что необходимо развивать партнерство с частным сектором на всех уровнях образования, а также продолжить внедрение подушевого финансирования в школах.

Назарбаев также добавил, что необходимо защищать права и интересы педагогов, пресекая нарушения правил внутреннего распорядка учащимися. Глава государства также остановился на проблемах трехсменных и аварийных школ и поручил акиматам (администрациям) регионов принять меры.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года все частные школы Казахстана начнут получать государственный заказ. В 2018/2019 учебном году восемь частных школ Астаны уже стали получать государственное финансирование.

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