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Назарбаев: школы Казахстана необходимо оградить от бесчисленных проверок

Общество

Внедрение подушевого финансирования будет продолжено

Назарбаев: школы Казахстана необходимо оградить от бесчисленных проверок
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 21 ноября 2018, 15:40 — REGNUM  Школы Казахстана необходимо оградить от бесконечных проверок со стороны контролирующих органов, заявил 21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании по вопросам модернизации системы образования, сообщили 21 ноября в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что необходимо развивать партнерство с частным сектором на всех уровнях образования, а также продолжить внедрение подушевого финансирования в школах.

Назарбаев также добавил, что необходимо защищать права и интересы педагогов, пресекая нарушения правил внутреннего распорядка учащимися. Глава государства также остановился на проблемах трехсменных и аварийных школ и поручил акиматам (администрациям) регионов принять меры.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года все частные школы Казахстана начнут получать государственный заказ. В 2018/2019 учебном году восемь частных школ Астаны уже стали получать государственное финансирование.

Читайте ранее в этом сюжете: Частные школы Казахстана будут получать государственный заказ

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