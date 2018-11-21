Дом мод Dolce & Gabbana отменил большой показ в Китае из-за скандала

Рим, , 15:30 — REGNUM Итальянский дом мод Dolce & Gabbana отменил большой показ мод в Китае из-за обвинений в расизме, пишет газета Kurier.

Крупное мероприятие было запланировано на 21 ноября, однако было отменено в кратчайшие сроки. На модельеров посыпались обвинения в расизме из-за опубликованной фотографии с китайской моделью.

На фото девушка пытается есть традиционную итальянскую еду — каннелони и пиццу — с помощью китайских палочек. Критики в социальных сетях заявили, что Dolce & Gabbana использует оскорбительные стереотипы.

«Целевая группа — это Китай, но вместо этого демонстрируется пародированная версия современного Китая», — написал в Instagram популярный в сфере моды аккаунт Diet Prada.

Между модельером Стефано Габбаной и пользовательницей из Азии в сети разгорелась перепалка, в итоге модельер написал, что Китай — «невежественная вонючая мафия». Позже дом мод в официальном сообщении заявил, что аккаунты самого Габбаны и Dolce & Gabbana были взломаны.

Это уже второй случай обвинений в расизме против итальянского дома мод за последние полтора года. Предыдущий также был связан с Китаем.