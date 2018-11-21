Среда, 21 Ноября 2018 года
16:53:15 МСК

Назарбаев поручил повысить квалификацию воспитателей детских садов

Общество

21 ноября состоялось совещание по вопросам модернизации системы образования

Назарбаев поручил повысить квалификацию воспитателей детских садов
Иоганн Шперль. Детский сад. Около 1885

Астана, 21 ноября 2018, 15:25 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил правительству задачу в течение трех лет повысить квалификацию всех 55 тыс. воспитателей детских садов в стране, сообщили 21 ноября в пресс-службе главы государства.

21 ноября состоялось совещание по вопросам модернизации системы образования. Назарбаев также поручил обеспечить переход среднего образования на обновленное содержание к 2021 году. Отмечена также необходимость внедрения новой системы подготовки кадров по опыту интеллектуальных школ.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Казахстана планирует внедрить национальное квалификационное тестирование для воспитателей детских садов. Тестирование позволит повысить зарплату воспитателям от 30 до 50%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют повысить зарплату воспитателям детских садов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить