Назарбаев поручил повысить квалификацию воспитателей детских садов

Астана, , 15:25 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил правительству задачу в течение трех лет повысить квалификацию всех 55 тыс. воспитателей детских садов в стране, сообщили 21 ноября в пресс-службе главы государства.

21 ноября состоялось совещание по вопросам модернизации системы образования. Назарбаев также поручил обеспечить переход среднего образования на обновленное содержание к 2021 году. Отмечена также необходимость внедрения новой системы подготовки кадров по опыту интеллектуальных школ.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Казахстана планирует внедрить национальное квалификационное тестирование для воспитателей детских садов. Тестирование позволит повысить зарплату воспитателям от 30 до 50%.

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