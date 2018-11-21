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Украинские власти выясняют, кто разрешил реставрировать памятник Артёму

Общество

Декоммунизаторы хотят уничтожить уникальное сооружение

Украинские власти выясняют, кто разрешил реставрировать памятник Артёму
SGIAZ
Памятник Артему

Киев, 21 ноября 2018, 15:24 — REGNUM  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти (УИНП) разобраться, кто дал разрешение на реставрацию памятника советскому революционеру Фёдору Сергееву, более известному как Артём, сообщил вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко 21 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

В сообщении Кириленко назвал Артёма «террористом» и «сепаратистом», а также упомянул закон о декоммунизации, который ныне действует на Украине.

Напомним, памятник Артёму находится на временно контролируемой Украиной территории ДНР возле города Святогорск. Этот уникальный 28-метровый монумент стоит на горе и является самым большим памятником в стиле «кубизм» в мире. Он построен из 800 тонн бетона по проекту советского скульптора Ивана Кавалеридзе.

Кириленко называл Артёма «сепаратистом», поскольку в 1918 году тот создал Донецко-Криворожскую Респубику, преемницей которой себя объявила Донецкая Народная Республика.

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Отметим, ДКР никогда не входила в состав Украины, её территорию присоединили к УССР по инициативе В. И. Ленина.

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Закон о декоммунизации на Украине
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