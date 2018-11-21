В Челябинске возбуждено новое уголовное дело об обмане дольщиков

Челябинск, , 15:16 — REGNUM В Челябинске возбуждено ещё одно уголовное дело об обмане дольщиков жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Речь идёт о неком ООО СК «Радуга», которое занималось строительством жилого дома в Курчатовском районе. По информации прокуратуры, деньги от дольщиков были получены, но обязательства перед ними своевременно не исполнены.

«Участникам долевого строительства помещения не предоставлены, сроки сдачи объекта неоднократно переносились, несмотря на то, что объем привлеченных денежных средств позволяет окончить строительство», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, в ходе проверки были установлены факты «заключения договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве, при которых уступка производилась без оплаты». Речь идёт о 31-й квартире, а общая сумма — около 40 млн рублей.

Материалы проверки прокуратуры были переданы в следственные органы. И затем полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Речь идёт о хищении «лицами из числа руководства» денег, уплаченных дольщиками, пояснили в прокуратуре.

Отметим, это дело по факту обмана дольщиков жилья в Челябинске далеко не первое. По уголовному делу в отношении бывшего руководителя компании «Гринфлайт» уже вынесен приговор. Без жилья оставались тысячи людей. До конца 2018 года областные власти собирались решить проблему.

В подвешенном состоянии остаются сотни дольщиков, ожидающих оплаченного жилья в жилых комплексах «Яркая жизнь», «Чурилово Лейк Сити» и других. В отношении руководителей фирм, строивших эти кварталы, возбуждены и расследуются уголовные дела.