Валдайского убийцу-потрошителя отправили в колонию на 19 лет

Валдай, Новгородская область, , 15:16 — REGNUM В Новгородской области вынесен суровый приговор жителю города Валдай, который с собой жестокостью убил женщину, а потом надругался над её телом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 21 ноября, суд признал злоумышленника виновным по обеим статьям обвинения.

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Преступление было совершено ночью 8 марта 2017 года. Мужчина был в гостях у своей знакомой и распивал вместе с ней спиртные напитки. Во время застолья на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений у них произошёл конфликт. Подозреваемый нанёс множественные удары по телу женщины, от которых она скончалась.

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«После совершения убийства он надругался над телом женщины, отделив части тела потерпевшей», — уточнили в следственном ведомстве.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии строго режима.

Добавим, что, по данным СМИ, в 2016 году осуждённый был номинантом национальной премии «Поэт года». В момент убийства ему было 22 года. Его жертвой стала 45-летняя женщина, с которой молодой человек познакомился в социальных сетях.

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