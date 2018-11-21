Полиция не обращалась в РПЛ перед обысками у фанатов «Спартака» — СМИ

Москва, , 15:16 — REGNUM Правоохранители не консультировались с Российской премьер-лигой (РПЛ) перед обысками у болельщиков футбольного клуба «Спартак» (Москва), заявил директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин. Об этом пишет 21 ноября «Спорт Экспресс».

Комментируя обыски у болельщиков московского футбольного клуба «Спартак», спортивный чиновник подчеркнул, что стражи порядка не обращались в лигу по указанному поводу.

Ранее сообщалось, что по местам жительства участников одной из фанатских группировок московского «Спартака» проходят обыски в связи с массовой дракой фанатов «Спартака» с болельщиками ЦСКА на улице Нижняя Масловка 22 сентября.