Национальное тестирование в Казахстане будут проводить четыре раза в год

Астана, , 15:13 — REGNUM Единое национальное тестирование (ЕНТ) в Казахстане будет проводиться четыре раза в год для абитуриентов, желающих поступить на платные места в вузы, заявил заместитель министра образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, сообщает 21 ноября агентство «КазТАГ».

Чиновник отметил, что сам формат ЕНТ не изменится. Количество вопросов и обязательных предметов останется прежним. Тестирование будет проводиться четыре раза в год: в январе, марте, июле и августе. Для поступления в вуз на грантовой основе экзамен будет проводиться в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления на сдачу единого национального тестирования в Казахстане в январе будут приниматься с 1 по 15 декабря 2018 года. Экзамен будет проводиться для учащихся 11−12 классов средних школ.

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