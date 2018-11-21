Покусавшей полицейского модели отменили приговор

Москва, , 14:59 — REGNUM Дело модели Киры Майер, получившей 1,5 года лишения свободы за насилие в отношении полицейских, направят на пересмотр. Приговор отменен решением Московского городского суда, сообщает 21 ноября РАПСИ.

Судья отправила дело на новое рассмотрение из-за нарушений, допущенных судом первой инстанции. Так, в разных копиях приговора указывались разные типы исправительных учреждений.

Мера пресечения осталась прежней — девушка находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая полицейские остановили Mercedes Майер в центре Москвы, однако прав у девушки не оказалось. Модель так возмутилась составлением протокола, что побила одного инспектора и покусала второго.

В сентябре звезду Instagram признали виновной в применении насилия против представителей власти и приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

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