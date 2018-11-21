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В Прикамье отмечен миграционный отток населения

Общество

За девять месяцев 2018 года на территорию региона прибыли 63384 человека, а покинули территорию края 67687 человек

В Прикамье отмечен миграционный отток населения
Оноре Домье. Беженцы. 1850

Пермь, 21 ноября 2018, 14:53 — REGNUM  В Пермском крае миграционная ситуация в январе-сентябре 2018 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших: в регион прибыли 63 384 человека, покинули регион 67 687 человек. Миграционный отток составил 4303 человека, сообщает Пермьстат.

Наиболее привлекательными для постоянного места жительства для выбывших из Прикамья граждан являлись Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Последний регион стал лидером, на юг из Прикамья уехали 775 граждан.

Активный обмен населением в течение девяти месяцев происходил между Пермским краем и Уральским федеральным округом, но положительного результата он не дал. Из общего объёма миграции по УФО (8151 человек) на Свердловскую и Тюменскую области приходилось 4831 и 2546 человек соответственно.

Со странами дальнего зарубежья зафиксирован существенный миграционный отток (394 человека), большую часть которого составляют мигранты, выбывшие в Китай (185 человек) и Индию (124 человека).

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