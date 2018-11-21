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Власти ОАЭ приговорили британского аспиранта к пожизненному заключению

Общество

Он признан виновным в шпионаже в пользу Лондона

Абу-Даби, 21 ноября 2018, 14:42 — REGNUM  Власти ОАЭ приговорили 21 ноября британского гражданина Мэттью Хеджеса к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже от лица правительства Великобритании, сообщает американского издание Financial Times.

По информации источников, близких с делом, аспирант Даремского университета, который был арестован в мае, отверг выдвинутые против него обвинения. У осужденного есть 30 суток для обжалования приговора суда.

Напомним, по словам супруги Хеджеса, в ближневосточном государстве он собирал материал для своей диссертации, которая касалась политики безопасности Абу-Даби после «арабской весны».

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