Власти ОАЭ приговорили британского аспиранта к пожизненному заключению

Абу-Даби, , 14:42 — REGNUM Власти ОАЭ приговорили 21 ноября британского гражданина Мэттью Хеджеса к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже от лица правительства Великобритании, сообщает американского издание Financial Times.

По информации источников, близких с делом, аспирант Даремского университета, который был арестован в мае, отверг выдвинутые против него обвинения. У осужденного есть 30 суток для обжалования приговора суда.

Напомним, по словам супруги Хеджеса, в ближневосточном государстве он собирал материал для своей диссертации, которая касалась политики безопасности Абу-Даби после «арабской весны».