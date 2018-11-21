Среда, 21 Ноября 2018 года
15:23:43 МСК

Законопроект о правах учителей внесен в Госдуму

Общество

Документ сдержит положения и о зарплате

Законопроект о правах учителей внесен в Госдуму
Цитата из х/ф «Не стреляйте в белых лебедей». Реж. Родион Нахапетов. 1980. СССР
Школьная учительница

Москва, 21 ноября 2018, 14:25 — REGNUM  Законопроект, направленный на повышение статуса учителей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Документ предполагает нормы прямого действия при определении трудовых прав и социальных гарантий педагогических работников. Так, в частности, прописывается право на сокращенную продолжительность рабочего времени, право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правительством РФ, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, право на надбавки и так далее.

Также проект закона направлен на усиление положений по увеличению заработной платы педагогических работников и их доведения до уровня средней заработной платы субъекта РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить