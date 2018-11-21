Депутат Госдумы взял на контроль ситуацию вокруг смерти пенсионерки

Воронеж, , 14:22 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ от Воронежской области Евгений Ревенко («Единая Россия») потребовал наказать виновных в смерти 89-летней пенсионерки, которая скончалась в воронежской больницы после ампутации ног. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С глубоким сожалением и грустью воспринял новость о том, что в Воронеже, в 3-й городской больнице, умела 89-летняя пенсионерка Мария Дронова. Она стала угасать сразу после чудовищной истории, которая с ней случилась: врачи, как пишут СМИ, по ошибке ампутировали ей ноги. Ужасно. Считаю, что в данной трагедии необходимо детально разобраться, а виновные должны понести заслуженное наказание. Как депутат Госдумы и от Воронежской области, беру расследование этого дела на особый контроль», — написал Ревенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 89-летней пенсионерке в начале ноября воронежскими врачами были проведены две операции по ампутации ног. Один из сыновей заявил о якобы допущенной врачами ошибке: по его словам, женщине должны были ампутировать только правую ногу, левую же, ампутированную во время первой операции, отняли по ошибке. В больнице и в облздраве его слова опровергли: по утверждению врачей, была необходима ампутация обеих ног. Кроме того, сына женщины обвинили в вымогательстве 5 млн рублей. СКР возбудил уголовное дело. Впрочем, следователи не раз подчеркивали: о виновных пока говорить нельзя, дело возбуждено, чтобы разобраться во всех деталях. Сегодня, 21 ноября, стало известно о смерти пенсионерки. Следственное управление СКР сообщило, что по данному факту проводится расследование.

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