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Гибель мужчины на взлётной полосе в «Шереметьево» вылилась в уголовное дело

Общество

Следователи начали сбор необходимой доказательной базы

Гибель мужчины на взлётной полосе в «Шереметьево» вылилась в уголовное дело
Иллюстрация: Syl.ru
Шереметьево

Москва, 21 ноября 2018, 14:17 — REGNUM  После гибели молодого мужчины, которого в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве насмерть сбил пассажирский самолёт, следственные органы возбудили уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР 21 ноября, дело расследуется по статье УК РФ о нарушении требований транспортной безопасности при организации полётов.

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По версии следствия, 25-летний мужчина прибыл в Москву 20 ноября на самолёте из Мадрида. В аэропорту «Шереметьево» он зарегистрировался на рейс «Москва — Ереван» и вместе с другими пассажирами проследовал на посадку. Однако вместо того, чтобы сесть в перронный автобус, мужчина исчез в неизвестном направлении на территории взлётно-посадочных полос

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в московском аэропорту «Шереметьево» сразу после взлета Boeing 737, выполняющего рейс до Афин, на взлётно-посадочной полосе был обнаружен труп мужчины. По данным следствия, 25-летний молодой человек погиб от удара одной из стоек шасси взлетающего авиалайнера. Установлено, что мужчина был гражданином Армении.

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