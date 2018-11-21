Полпред в ПФО провел заседание Общественного совета по молодежной политике

Саранск, , 14:16 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел в Саранске заседание Общественного совета округа по молодежной политике. Участники совещания обсудили подходы к обеспечению условий для развития и профессиональной самореализации молодого поколения, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Полпред предложил членам Совета открыто обсудить проблемы воспитания, обучения и трудоустройства молодежи, чтобы понять, насколько эффективны действующие в этой сфере механизмы поддержки, и выявить возможные пробелы и слабые места.

В настоящее время на территории ПФО работает более 50 площадок для профориентации школьников и студентов — технопарки, техношколы, бизнес-инкубаторы, центры молодежного инновационного творчества, центры по работе с одаренными детьми. Особая роль в развитии талантливой молодежи принадлежит крупным федеральным проектам, таким как технопарки «Кванториум», которые всего за год отлично зарекомендовали себя в качестве эффективных площадок опережающего развития инновационного и научно-технического потенциала.

«Следующий очень важный шаг — тиражировать эти успешные практики и обмениваться опытом «Кванториумов». В соответствии с поручениями президента нам необходимо обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики», — отметил Комаров.

Опытом республики в реализации региональной модели профориентации и поддержке молодежи поделился глава Мордовии Владимир Волков. Он отметил, что региональная модель профориентации охватывает все ступени образования — от дошкольного до высшего.

«Мы стараемся повысить мотивацию и интерес детей к рабочим профессиям. К этой работе подтянули бизнес, промышленные и сельхозпредприятия, объединения работодателей, учреждения СПО и службы занятости. Ежегодно удается охватить более 60 тыс. школьников. Большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. Активно развивается научно-техническое творчество, работают центры инновационного творчества, где дети занимаются робототехникой, конструированием, трехмерным моделированием. Здесь мы берем все лучшее, что было в кружках юных техников и наполняем это современным содержанием. Детский технопарк оснащен техникой, на которой ребята могут заниматься реальными исследованиями», — рассказал Волков.

Кроме того, в республике функционирует дуальная система образования. В республике создаются образовательно-производственные комплексы, в тесном контакте с учреждениями среднего профессионального образования работают десятки ведущих предприятий.

Также Волков информировал участников заседания о системе поддержки молодых специалистов в сельском хозяйстве. Соответствующая программа предполагает выплату «подъемных» и ежемесячное пособие к зарплате в первые три года работы, а также стипендии тем, кто поступил на сельскохозяйственные специальности. Подобные механизмы поддержки молодежи в настоящее время внедряются на ряде промышленных предприятий.

Участники Совета пришли к выводу, что существенной поддержкой молодого поколения на этапе становления должны стать социальные гарантии и льготы, институт наставничества и формирование перспективного кадрового резерва. Участники высоко оценили работу автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», созданной по поручению президента РФ в мае 2018 года. В этой открытой платформе для проектов по развитию социальных лифтов — 14 проектов для перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. В перечень проектов входит и конкурс «Лидеры России», который вновь запущен в этом году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Мордовии Владимир Волков 19 ноября принял участие в Республиканском молодежном форуме, посвященном Международному дню студентов «Студент года и Огаревский колорит».

Глава Мордовии подчеркнул, что республике необходимо больше инженеров, физиков, математиков, светотехников, строителей, программистов — креативных, смелых молодых людей, которые не боятся работы и стремятся изменить свою жизнь и жизнь общества к лучшему.