Альтернатива ЕГЭ нужна только как дополнение – эксперт

Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Система ЕГЭ позволяет талантливым ученикам преодолевать стартовое неравенство, это преимущество системы должно быть сохранено, а другие методы работы с одаренными детьми должны быть дополнением к ней, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 21 ноября, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя возможную реформу системы федеральных образовательных талантов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился с предложением к министру просвещения Ольге Васильевой сменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов.

Оценивать способности ребёнка предлагается с помощью трёх компонентов: данных, полученных в результате профориентации, успеваемости ученика и его социальной активности. Анализировать полученную информацию поможет блокчейн-технология.

«Мы должны думать не об отдельных случаях, а о всей системе российского образования в целом. А это — огромная территория, и в разных регионах — разные условия. ЕГЭ унифицировал возможность поступления в вузы, и мы видим, что 60−70% поступающих в институты Москвы и Петербурга — ученики из регионов.

Система позволяет талантливым ученикам преодолевать стартовое неравенство. Это большое социальное достижение, и оно должно быть сохранено. Мы видим, что ЕГЭ постепенно совершенствуется, становится уже не «просто тестом», и отношение к нему в обществе тоже меняется — такого резкого негатива, как раньше, уже нет. К тому же образованию нужна стабильность, нельзя бесконечно менять правила.

Что касается работы с одаренными детьми, то она, конечно, должна вестись — и быть важным дополнением к системе. Творческие конкурсы, олимпиады и другие формы поиска талантов — это хорошо знакомо отечественной системе образования», — отметил Еремеев.