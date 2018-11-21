В Киеве рассказали о масштабе воровства техники ВСУ за годы независимости

Киев, , 13:53 — REGNUM В 1991 году на Украине было 6,5 тыс. танков, к 2014 году их осталось около 22%, заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин 20 ноября во время заседания следственной комиссии Верховной рады.

Рувин отметил, что к 2005 году на Украине осталось количество танков, необходимое для ВСУ, но их продолжали продавать и дальше.

Всего, согласно данным КНИИСЭ, на момент распада СССР на Украине было 6,5 тыс. танков, 7,6 тыс. бронемашин, 1,4 тыс. самолетов, 350 кораблей и 1272 ядерные боеголовки. К моменту начала гражданской войны Украина полностью лишилась ядерного оружия, но оставалось 1436 танков, 2020 броневиков, 158 самолетов и 849 ракет.

Напомним, с 2005 по 2014 годы Украина стабильно занимала 2−3% мирового оружейного рынка, не производя современного оружия на своей территории.

С завидным постоянством на Украине случаются пожары на складах с боеприпасами. За 15 лет произошло 12 крупных ЧП, пять из них — за прошедшие три года. Всего за последние полтора года Украина потеряла 40% своих боеприпасов, или в три раза больше того, что истратила за годы гражданской войны в Донбассе.

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