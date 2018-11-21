Прокатчики не верят онлайн-кинотеатрам: единая система подсчета просмотров

Москва, , 14:21 — REGNUM В ближайшие месяцы в России запустят единую систему учёта просмотров фильмов в онлайн-кинотеатрах на основе сервиса Nielsen. Прокатчики подозревают, что компании занижают показатели ради сокрытия доходов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти медиакомпаний.

Как отметил один из источников, доходы онлайн-кинотеатров в России растут на 30−40% в год, а их выплаты российским медиакомпаниям, по оценкам самих продюсеров, не больше чем на 10% в год. Доход правообладателя составляет заранее зафиксированную сумму либо зависит от просмотров его контента, новых подписчиков, показов рекламы и т. д. Во втором случае доходы напрямую зависят от того, насколько добросовестно кинотеатр отчитывается о своей аудитории.

Несколько продюсеров и прокатчиков заявили, что не доверяют цифрам, которые сейчас им предоставляют онлайн-кинотеатры. Поэтому медиакомпании настояли, чтобы сервисы начали использовать софт Nielsen, который перепроверяет предоставляемые данные через контрольные закупки. В 2019 году с сервисом начнут работать Ivi, Megogo и Okko.

Директор новых направлений Nielsen Сергей Гламазда подтвердил, что к концу года компания планирует наладить поставку данных из онлайн-кинотеатров и со временем сделать часть из них открытыми. По его словам, Nielsen уже предварительно договорилась о поставке данных примерно с 20 крупными кинокомпаниями, работающими в России.

Между тем, в середине ноября Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) даже попросила вмешаться в ситуацию Минкомсвязи. Источники отмечают, что 16 ноября замминистра связи Алексей Волин провел совещание по этому вопросу с медиакомпаниями и онлайн-сервисами. В нем участвовали представители продюсерских компаний СТВ, Art Pictures, Yellow, Black & White, StarMedia, холдингов «СТС Медиа» и «Национальная медиа группа», прокатчиков «Вольга» и «Централ партнершип», онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko и «Яндекса».

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