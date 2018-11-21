Суд оставил под домашним арестом бывшего замминистра образования Дагестана

Махачкала, , 13:31 — REGNUM Бывший заместитель министра образования и науки Дагестана Дагир Исамутдинов останется под домашним арестом. Адвокатам подсудимого не удалось добиться для своего подзащитного смягчения меры пресечения, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе Верховного суда республики.

Дагир Исамутдинов был назначен на должность замминистра в декабря 2014 года. В сентябре 2018 года он был уволен распоряжением председателя правительства Дагестана Артема Здунова. Напомним, чиновник был задержан 6 сентября 2018 года. На следующий день Кировский районный суд города Махачкалы отправил его под домашний арест сроком на два месяца.

По версии следствия, будучи должностным лицом — директором центра Социально-трудовой адаптации и профориентации, Исамутдинов злоупотреблял своими полномочиями. Его действия нанесли ущерб в размере более 8 млн рублей как самой организации, так и министерству образования и науки республики.

В начале ноября районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство Следственного управления МВД Дагестана и продлил обвиняемому срок содержания под домашним арестом еще на два месяца — до 5 января 2019 года.

Адвокаты Исамутдинова обжаловали решение суда первой инстанции, ссылаясь на состояние здоровья своего подзащитного. Однако Верховный суд республики посчитал нецелесообразным смягчение меры пресечения и оставил в силе решение районного суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, под следствием по подозрению в превышении полномочий и мошенничестве в особо крупных размерах в настоящее время находится и бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов. Он и ещё трое других членов регионального правительства были задержаны 5 февраля 2018 и переправлены в Москву. Их дело ведет главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

Обвинение считает, что экс-чиновники при реализации социальных программ похитили из республиканского бюджета более 100 млн рублей. В сентябре Басманный суд города Москвы продлил срок пребывания под стражей всем четырём фигурантам дела до 31 декабря 2018 года.

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