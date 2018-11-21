Ярославские депутаты раскритиковали питание в детских садах

Ярославль, , 13:27 — REGNUM Депутаты, входящие в комиссию по социальной политике муниципалитета Ярославля, недовольны тем, как кормят детей в детских садах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проблему питания в образовательных учреждениях депутаты рассмотрели на заседании комиссии 21 ноября. В 2016 году детские сады города перешли на аутсорсинг по питанию. Ранее они закупали продукты и готовили еду самостоятельно.

Я конкретно и не по одному саду хочу сказать, я обзвонила их несколько, составила сводную таблицу и выявила продукты, которые дети не едят. Первый пункт — это кефир. Я его пробовала сама. Это не кефир. Он приезжает в пластиковых бутылках, на них написано «Вологодский продукт», дата, претензий нет. Но то, что внутри — пить невозможно ни взрослым, ни детям. Дети его не пьют. Я понимаю, что он полезен для здоровья, но дети любят сладкое. Песок мы не сыплем — почему нельзя привезти, как раньше, йогурт или ряженку, снежок? — заявила депутат Елена Горбунова, ранее работавшая воспитателем в детском саду.

Горбунова говорит, что качество питания ухудшилось после перехода на аутсорсинг.

Качество ухудшилось, причем сейчас могут сказать, что повара у нас криворукие, но они не могут быть такими во всех садах. И если взять котлеты рыбные или куриные — их есть сложно, они очень жесткие, в этот раз было непонятно, из чего они сделаны, из куриного мяса или нет», — добавила Елена Горбунова.

А депутат Марина Дьячевская, также в прошлом воспитатель, связала с качеством питания и рост заболеваний детей.

Закладывается очень много томатной пасты буквально везде — в борщ, в овощи. Ее очень много в этом меню. Я не говорю о том, что котлеты замороженные после того, как они выпекаются, становятся размером с пятикопеечную монету. Рыба раньше была порционная, теперь идет прессованная кубиками, какие-то мелкие рыбки, после жарки все это становится размером со спичечный коробок. Но вот это использование томатной пасты приводит к частым жалобам детей на боль в животе. И родители жаловались, и медики. Я прошу предоставить конкретные цифры анализа — насколько изменилось здоровье детей, потому что участился ротавирус, гастриты, и жалобы родителей идут именно на это, — сказала Марина Дьячевская.

Впрочем, речь об отказе от аутсорсинга и возврата к старой системе не идет. Сейчас проходят торги по питанию детей в детских садах на 2019 год.

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