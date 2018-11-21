Главу Екатеринбурга призвали вернуть Краснознамённую группу

Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM Краснознаменную группу с Орденом Ленина нужно восстановить в центре Екатеринбурга. С этим призывом обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских к главе города Александру Высокинскому, сообщил парламентарий в социальной сети Facebook.

«Написал Александру Высокинскому, чтобы мэрия восстановила Краснознаменную группу на Плотинке. Она символизировала награду, которую вручили всему городу в 1973 году», — написал Альшевских. «Пора обновленным городским властям признать ошибку и не стыдиться истории Свердловска (Екатеринбурга)», — считает депутат.

Возвращение памятной для города композиции поддержал и глава свердловского отделения движения «Суть времени» Алексей Банников. Об этом общественник заявил корреспонденту ИА REGNUM. «Согласно многочисленным соцопросам, за восстановление Краснознамённой группы и Ордена Ленина на историческом месте выступают большинство жителей города. Вернуть композицию просили почётные жители города и области, художники, архитекторы, спортсмены, учёные — более 100 подписантов под открытым письмом!», — напомнил Банников.

Общественник добавил: «Я считаю, что сегодня есть все предпосылки и возможности, чтобы это долгожданное событие произошло. Тем более, что молодые архитекторы уже подготовили эскизы и авангардная композиция будет выглядеть современно, и безусловно, станет украшением Екатеринбурга. И это будет данью памяти, не на словах, а на деле, нашим великим землякам, которые внесли огромный вклад в промышленное и научное развитие страны, а также в победу в Великой Отечественной войне», — заявил Банников.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили корреспонденту ИА REGNUM, что уточнят ситуацию с обращением Альшевских и смогут дать ответ позже.

Напомним, Краснознаменную группу с Орденом Ленина снесли по приказу администрации Екатеринбурга в ночь с 25 на 26 января 2013 года. Заместо памятной композиции власти установили часы, которые отсчитывали время до Олимпиады-2014 в Сочи. В 2014 году были демонтированы и часы: с тех пор плотина городского пруда пустует.

Демонтаж группы вызвал негативную реакцию со стороны общественности города. Под открытым письмо руководству города и области подписалось более 100 известных свердловчан, в частности, депутат Госдумы и известный спортсмен Сергей Чепиков, писатель Владислав Крапивин и многие другие подписанты.

Ранее в мэрии даже собирались восстановить памятный символ города, но работу в этом направлении горожане так и не увидели. А 15 ноября 2018 года общественники в очередной раз «оживили» Краснознаменную группу в ходе специальной акции.

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