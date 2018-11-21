«С риском для жизни»: в Прикамье закрыт частный пансионат для стариков

деревня Монастырка, Пермский край, , 13:20 — REGNUM В деревне Монастырка Осинского района Пермского края опечатано помещения частного пансионата для пожилых людей и инвалидов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, решение суда о приостановке деятельности приюта должны были исполнить ещё месяц назад, однако возникли трудности.

Как отметили в ведомстве, чтобы разместить 52 пенсионеров государственных социальных учреждениях, потребовалось время. Сложность состояла в том, что некоторые граждане не могли передвигаться самостоятельно, еще часть постояльцев отказывалась покидать приют, несмотря на реально существующую угрозу их жизни и здоровью.

Напомним, ранее следственные органы возбудили в отношении частного пансионата уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ, где речь идет о выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Основанием для уголовного преследования стали результаты прокурорской проверки.

Дома, где размещали 52 пенсионеров, не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья. В старых деревянных корпусах при отделке палат и коридоров использовались горючие материалы и легковоспламеняющиеся краски; пути эвакуации и соответствующие схемы отсутствуют. В числе нарушений также ветхая мебель, отсутствие санузлов в помещениях при том, что часть стариков маломобильна, а питьевую вожу приходилось брать из колодца, расположенного на улице. Обслуживающий персонал не имел медквалификации и допуска к оказанию медико-социальных услуг.

После проверки прокуратура потребовала запрета деятельности частного пансионата. Суд иск удовлетворил.

Читайте ранее в этом сюжете: Частный приют Перми стал фигурантом уголовного дела