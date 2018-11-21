Tumblr исчез из App Store из-за детской порнографии

Нью-Йорк, США, , 13:30 — REGNUM Служба микроблогов Tumblr исчезла из App Store из-за наличия детской порнографии, прошедшей через фильтры сайта. Об этом узнал портал CNET через независимые источники. После предоставления этих сведений Tumblr, представитель компании разместил заявление, подтверждающее догадки.

Он отметил, что Tumblr придерживается политики абсолютной нетерпимости, когда речь заходит о контенте, связанном с сексуальной эксплуатацией и насилием над детьми. Для активного мониторинга контента, загруженного на платформу, компания сотрудничает с отраслевыми партнерами, среди которых Национальный центр для пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC). Каждое изображение, загруженное на Tumblr, проверяется по базе данных известных материалов сексуального насилия над детьми и в случае совпадения не попадает на платформу. Представитель компании сообщил, что обычная проверка обнаружила на платформе контент, ещё не включённый в базу, поэтому материалы немедленно удалили.

Исчезновение приложения из App Store произошло ещё 16 ноября, но тогда представители Tumblr называли это «неполадками». Изначально ни Tumblr, ни Apple публично не раскрывали подробности произошедшего.

Между тем, это не первый раз, когда платформа сталкивается с подобной проблемой. В марте 2018 года правительство Индонезии заблокировало Tumblr из-за неспособности компании удалить порнографические материалы. В 2017 году Южная Корея также попросила Tumblr удалить контент для взрослых. Изначально компания отклонила этот запрос, но в итоге пообещала улучшить контроль за распространением подобных материалов.

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