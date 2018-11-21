Щит или дырявый зонтик: в Воронеже одобрили создание зеленого пояса

Анна Кумицкая, , 14:46 — REGNUM

В Воронеже 20 ноября на общественных слушаниях жители одобрили создание «зеленого пояса» вокруг города. Из почти 1,1 тыс. человек, получивших бюллетени, 698 проголосовали «за», 137 человек — против. Во время обсуждения проекта некоторые из активистов призывали участников слушаний поставить галочку в графе «против», аргументируя тем, что многие территории, которые нуждаются в защите, не были включены в состав защитной зоны.

15,5 тыс. га и косули

Общественные слушания «О создании лесопаркового зелёного пояса вокруг городского округа г. Воронеж» прошли в актовом зале Воронежского государственного лесотехнического университета. Несмотря на то, что после первых публичных слушаний, которые с треском провалились год назад, организаторы попытались исправить недочеты и найти зал побольше, он все равно не смог вместить всех заинтересованных. Еще до начала обсуждения все сидячие места были заняты, а в проходах толпились желающие проголосовать первыми. Среди них, кстати, было много студентов, которых то ли на память, то ли для отчетности фотографировали.

Голосование началось почти параллельно с обсуждением. Пока жители кидали в урны бюллетени, в которых было всего два варианта — «за» и «против», на сцене шла дискуссия, местами выходившая за рамки конструктивной.

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Согласно проекту, площадь «зеленого пояса», который окольцует Воронеж, составит 15,5 тыс. га. По сравнению с первоначальными цифрами площадь увеличилась в 10 раз. Изначально планировалось включить в охраняемую зону всего 1,5 тыс. га, затем площадь расширили до 4,3 тыс. га. А в итоге благодаря ходатайствам воронежских общественников и экологов она увеличилась до 15,5 тыс. В частности, в «зеленый пояс» попали Нагорная дубрава, дендрарий НИИЛГиС, лесопарк Оптимистов и другие зеленые зоны в городе и за его пределами.

«В прошлом году стоял вопрос о создании лесопаркового пояса, который состоял из 1,5 тыс. га зеленых насаждений. Уже тогда говорили: «Зачем нам большой «зеленый пояс», не нужен он. А где будем строить?» Но вопрос и состоит в том, чтобы оставить как можно больше лесов. Чтобы наши дети и внуки могли нормально дышать, иметь возможность выйти на природу. Сейчас мы подошли к 15,5 тыс. га, это достаточно большая цифра. Мы можем сохранить всю Нагорную дубраву, где у нас кроме лис и зайцев водятся и косули. Их можно будет посмотреть не только в зоопарке через решетку, но и на природе, — сказал глава регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Олег Вельможин. — Механизм расширения «зеленого пояса» следующий: будем предлагать общественным организациям, выходить с ходатайствами о включении того или иного участка. Это могут быть не только участки леса, но и озера».

При этом в состав «зеленого пояса» пока не стали включать яблоневый сад и леса в селе Медовка Рамонского района, жители которого проголосовали против на первых публичных слушаниях в ноябре 2017 года. Защитники яблоневого сада не стали протестовать против принятия решения о создании «зеленого пояса». Так, по словам учредителя экологической общественной организации «Экклиа» Марины Бережной, территория не вошла в проект, потому что активисты просто не успели провести анализ: суды против застройки закончились только летом 2018 года.

«Мы подготовили ходатайство о включении территории яблоневого сада, который сейчас возвращен в государственную собственность, в перечень территорий, входящих в «зеленый пояс», — сказала Марина Бережная.

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Решение есть, решения нет

Самыми ярыми противниками «зеленого пояса» в таком виде стали активисты, которые борются за сохранение Северного леса на окраине Воронежа. Они не поверили заявлению главы Общественной палаты Воронежской области Нели Пономаревой о том, что территория вошла в проект после ходатайства инициативной группы. Активисты высказались решительно против, пытаясь убедить собравшихся, что существующий проект «щита» — фейк, который не даст никакой пользы. Такого же мнения придерживались и представители некоторых других инициативных групп.

«Мы с вами сидим в одной лодке, и она сильно раскачивается. То, что нам предлагают, — дырявый зонтик, а не щит. Лес, который вы с детства знаете, в районе СХИ — уничтожен. Уничтожен полностью! Его даже не включили в обсуждение!» — доносилось с трибуны.

Аргументы «за» и «против» звучали параллельно с голосованием людей. В итоге голосов, поддерживающих создание «зеленого пояса», оказалось в разы больше. При этом чиновники уверяют, что в дальнейшем эту территорию нельзя будет уменьшить, зато можно будет расширить, добавив новые участки. Некоторые участки все-таки можно будет изъять, но взамен в «зеленый пояс» должны будут включить не меньшую по размерам территорию. Первоначальные границы «зеленого пояса» должны быть установлены уже летом 2019 года.

«До конца 2018 года облдума примет постановление о создании «зеленого пояса». Затем в течение полугода мы должны будем сделать заявку на бюджетное финансирование и внести границы в Росреестр. Если все будет хорошо, к 1 июля мы уже установим точные границы «зеленого пояса», — рассказала замруководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Мирослава Скрынникова.

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ИА REGNUM напоминает, что «зеленый пояс» — территория, защищенная от вырубки деревьев и строительства, за исключением общественно значимых объектов. В Воронеже первая попытка провести проект через общественное обсуждение была предпринята 3 ноября 2017 года. Тогда он был отклонен большинством голосов — 140 выступили против, 118 участников — за. Камнем преткновения оказались земли поселка Медовка в пограничном с Воронежем Рамонском районе, который давно облюбовали строители «элитного жилья».

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