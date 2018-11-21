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На Урале чиновник купил сиротам непригодное жильё

Общество

И получил условный срок

с. Кунашак, Челябинская область, 21 ноября 2018, 13:04 — REGNUM  В Кунашакском районе Челябинской области осуждён бывший глава местного управления имущественных и земельных отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как пишет издание Накануне.Ru, в декабре 2014 и в августе 2015 года этот чиновник приобрёл в собственность муниципалитета четыре квартиры на общую сумму более 2,9 млн рублей. При этом жильё было куплено у родной сестры чиновника и затем передано детям-сиротам.

Однако квартиры оказались непригодны для постоянного проживания. Невозможно и устранить недостатки. Суд назначил чиновнику 3 года 6 месяцев условного наказания. Также ему отведён двухлетний испытательный срок.

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Обеспечение жильём детей-сирот
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