На Урале чиновник купил сиротам непригодное жильё

с. Кунашак, Челябинская область, , 13:04 — REGNUM В Кунашакском районе Челябинской области осуждён бывший глава местного управления имущественных и земельных отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как пишет издание Накануне.Ru, в декабре 2014 и в августе 2015 года этот чиновник приобрёл в собственность муниципалитета четыре квартиры на общую сумму более 2,9 млн рублей. При этом жильё было куплено у родной сестры чиновника и затем передано детям-сиротам.

Однако квартиры оказались непригодны для постоянного проживания. Невозможно и устранить недостатки. Суд назначил чиновнику 3 года 6 месяцев условного наказания. Также ему отведён двухлетний испытательный срок.