В Ярославской области технадзор и детский омбудсмен проверят аттракционы

Ярославль, , 12:54 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области и инспекция административно-технического надзора подписали договор о взаимодействии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Соглашение направлено на обеспечение безопасности детей в местах массового пребывания, проведения совместных мероприятий по соблюдению правил эксплуатации аттракционов.

«С 2018 года мы активно и успешно сотрудничаем с аппаратом уполномоченного по правам ребенка при проведении совместных проверок мест массового пребывания несовершеннолетних. Совместные мероприятия позволяют в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения и обеспечить безопасность детей», — сказал начальник инспекцией административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин считает, что работа с инспекцией показала свою эффективность летом при проверке парков, детских лагерей. Сейчас планируется проверить ярмарки и горнолыжные курорты с детским аттракционами.

Данное соглашение позволит нам организовать взаимодействие между органами, урегулировать ряд вопросов, не отраженных в законодательстве, для того чтобы в осенне-зимний период и в последующем не допустить травматизма и гибели детей» — отметил Михаил Крупин.

На сегодняшний день в Ярославской области зарегистрировано 120 аттракционов.