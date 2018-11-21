Оптическая иллюзия, способная определить уровень стресса, оказалась фейком

Киев, , 12:58 — REGNUM Ставшая популярной в соцсетях оптическая иллюзия из Японии, якобы помогающая определить уровень стресса, оказалась фейком. На самом деле её создал иллюстратор с Украины. В своём Instagram он рассказал, что в действительности обозначает картинка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В середине ноября на Tumblr опубликовали картинку, глядя на которую, создаётся впечатление, что она движется. В подписи к ней было указано, что изображение создал некий профессор Ямамото из Японии. Также автор поста отмечает, что чем дольше движется картинка, тем сильнее стресс у смотрящего. Вскоре запись удалили, но многие пользователи успели поделиться иллюзией на своих страницах в соцсетях, отмечая при этом, что испытывают сильный стресс.

Однако вскоре оказалось, что иллюзия не способна оценить, насколько сильно устал человек. Графический дизайнер и иллюстратор Юрий Перепадья признался в своём Instagram, что на самом деле картинку создал он, а не профессор из Японии.

https://www.instagram.com/p/BqVQ1fjBF2E/

Ранее пользователи соцсетей ломали головы над фотографией листка бумаги с несколькими нарисованными рядом друг с другом контурами маков. Многим юзерам казалось, что цветы пересекаются, хотя на самом деле это не так. Секрет иллюзии лежит в незакрытом гештальте (от немецкого gestalt — форма, образ, структура).

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