Калужская таможня выявила валютные нарушения на 4,96 млрд рублей

Калуга, , 12:17 — REGNUM В 2018 году сотрудники таможни Калужской области в результате проверок выявили 187 нарушений валютного законодательства на сумму 4,96 млрд рублей. Такие цифры по результатам деятельности Калужской таможни за 10 месяцев 2018 года 21 ноября сообщил заместитель начальника таможни Константин Меркешкин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За отчётный период было возбуждено 89 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ («Неполучение денежных средств за переданные товары»), вынесено 73 постановления о назначении административного наказания на общую сумму 2,8 млрд рублей.

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Кроме того, в 2018 году было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора «фирмы-однодневки» за» уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» на сумму 19,8 млн рублей. Материалы уголовного дела переданы в УМВД Калужской области.

«За 10 месяцев 2018 года проведена 131 проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования по 110 организациям, признаки «фирм-однодневок» выявлены по 23 организациям», — уточнил Меркешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году подразделениями Калужской таможни было возбуждено 876 дел об административных правонарушениях, по которым вынесено 697 постановлений о назначении наказания. Сумма штрафов превысила 7,9 млн рублей.

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