«Инцидент порченной крови» из World of Warcraft добрался до Hearthstone

Ирвайн, США, , 13:04 — REGNUM В новом обновлении для карточной игры Hearthstone появятся две новые карты «Хаккар» и «Порченная кровь». Обе карты являются отсылкой к масштабному игровому событию, произошедшему в World of Warcraft ещё в 2005 году, сообщает PCGamer.

Хаккар станет картой с мощной атакой и уникальной способностью. Когда Хаккар умирает, оба игрока получают заклинание «Порченная кровь» в свою колоду. Это заклинание наносит урон игроку и создаёт две собственные копии в колоде. Обе карты являются отсылкой на «Инцидент порченной крови», произошедший в 2005 году на многих серверах World of Warcraft.

Ранее персонаж Хаккар был боссом одного из подземелий классической версии World of Warcraft. Заклинание «Порченная кровь», которым владел босс, заражало персонажей игроков болезнью, отнимающей здоровье с течением времени. Одной из особенностей заклинания стало то, что оно передавалось на всех персонажей вокруг проклятого. Спустя некоторое время, оказалось, что болезнь может распространяться и за пределами подземелья. Так все крупные игровые города оказались в центре эпидемии «Порченной крови». Спустя несколько дней разработчики исправили эффекты этого заклинания, однако «Инцидент порченной крови» успел стать частью игрового сообщества и до сих пор с интересом вспоминается старыми игроками.

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