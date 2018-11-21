Среда, 21 Ноября 2018 года
12:26:41 МСК

Забавное видео: зверек исполняет известную песню группы Queen

Общество

Композицию Ay-Oh Фредди Меркьюри исполнил во время лондонского концерта 1985 года

Вашингтон, 21 ноября 2018, 12:03 — REGNUM  В сети набирает популярность видеоролик, в котором пищуха (зверек семейства млекопитающих отряда зайцеобразных) под фонограмму исполняет хит Ay-Oh группы Queen. Изначально ролик был опубликован на YouTube-канале Joe Vevers.

На момент написания этой заметки видео набрало около 480 тыс. просмотров. Песню Ay-Oh Фредди Меркьюри исполнил во время легендарного концерта, проходившего на стадионе Empire Stadium («Старый Уэмбли») в 1985 году.

Читайте также: Жители Финляндии запустили флешмоб в ответ на слова Трампа о пожарах

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором композитор Марк Корвен демонстрирует работу необычного музыкального инструмента, при помощи которого он создает звуки для фильмов ужасов. Устройство получило название The Apprehension Engine («Двигатель восприятия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Машина ужаса: композитор из США придумал необычный музыкальный инструмент

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить