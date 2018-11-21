Забавное видео: зверек исполняет известную песню группы Queen

Вашингтон, , 12:03 — REGNUM В сети набирает популярность видеоролик, в котором пищуха (зверек семейства млекопитающих отряда зайцеобразных) под фонограмму исполняет хит Ay-Oh группы Queen. Изначально ролик был опубликован на YouTube-канале Joe Vevers.

На момент написания этой заметки видео набрало около 480 тыс. просмотров. Песню Ay-Oh Фредди Меркьюри исполнил во время легендарного концерта, проходившего на стадионе Empire Stadium («Старый Уэмбли») в 1985 году.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором композитор Марк Корвен демонстрирует работу необычного музыкального инструмента, при помощи которого он создает звуки для фильмов ужасов. Устройство получило название The Apprehension Engine («Двигатель восприятия»).

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