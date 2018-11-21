Гражданку РФ Богдану Осипову освободят из-под стражи в США, но есть условие

Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Гражданка РФ Богдана Осипова, которую в США обвинили в вывозе своих собственных детей в Россию с территории Соединённых Штатов, будет отпущена на свободу. Такое решение накануне, 20 ноября, вынес федеральный суд в Канзасе.

Однако, как пояснил адвокат Осиповой Алексей Тарасов, это случится только после возвращения её дочерей в США. Такое условие поставил суд.

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«Решение было принято о том, что она будет освобождена, как только обе стороны оповестят суд о том, что дочери Богданы вернулись в Канзас», — цитирует ТАСС слова юриста.

При этом в России также проходят судебные разбирательства, после завершения которых дети гражданки РФ смогут покинуть территорию России. Следующие слушания по данному делу состоятся в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ и США Богдана Осипова была задержана ФБР 29 сентября 2017 года. Её обвинили в том, что женщина вывезла в Россию своего ребёнка без согласия его отца. Это было сделано уже после того, как суд после развода определил, что ребёнок будет жить с отцом.

У Осиповой и её бывшего супруга есть ещё один ребёнок, рожденный в России. Дети сейчас находятся в Калининградской области. При этом, согласно решению российского суда, оба ребёнка должны жить с матерью.