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Протестующие перекрыли дороги в шести областях Украины — Укравтодор

Общество

Водителей просят учитывать протестную активность на дорогах страны

Протестующие перекрыли дороги в шести областях Украины — Укравтодор
Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР
Поперёк дороги

Киев, 21 ноября 2018, 12:02 — REGNUM  На дорогах шести областей Украины проходят акции протеста, сообщила 21 ноября пресс—служба государственного агентства автомобильных дорог Украины, сказано на официальном сайте ведомства.

По состоянию на утро 21 ноября акции продолжаются на трассе М-19 в Луцком районе Волынской области, на трассе М-06 «Киев — Чоп» во Львовской области, на трассе М-05 «Киев — Одесса» в Одесской области, на дороге М-12 в Тернопольской области и на дороге Н-03 в Хмельницкой области.

В пресс-службе также отметили, что протесты не прекратились и в Черкасской области, там на дороге всё ещё остаются жители города Смела.

«Требования протестующих — несогласие с установленными тарифами на газоснабжение», — сказано в сообщении.

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Водителей просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.

Напомним, 20 ноября на Украине началась бессрочная акция протеста владельцев подержанных автомобилей на иностранных номерах. Они требуют отменить принятый Верховной радой закон о растаможке автомобилей, и изменить его в сторону удешевления процедуры регистрации машин.

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Акции протеста
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