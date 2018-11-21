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В Казахстане могут пересмотреть законодательство о СМИ

Общество

В действующий закон «О СМИ» поправки вносились 38 раз

Астана, 21 ноября 2018, 12:04 — REGNUM  Казахстан нуждается в новом законе о СМИ, заявил директор департамента государственной политики в области СМИ министерства информации и коммуникаций Казахстана Бекзат Рахимов, сообщает 21 ноября агентство «КазТАГ».

Рахимов отметил, что за 19 лет в действующий закон «О СМИ» поправки вносились 38 раз. Чиновник считает, что закон необходимо переписывать, так как необходимо учесть новые тренды в СМИ.

Среди основных вопросов Рахимов отметил необходимость регулирования интернета. В настоящее время государственное регулирование сводится к мониторингу и отслеживанию противоправного контента.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году министерство внутренних дел Казахстана закрыло 3200 сайтов, через которые злоумышленники продавали синтетические наркотики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане закрыли 3200 сайтов по продаже наркотиков

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Изменения законодательства о СМИ
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