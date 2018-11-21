Аэропорт «Кольцово» может быть назван в честь Павла Бажова

Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM Лидерство великого русского и советского писателя Павла Бажова в голосовании «Великие имена России» по Екатеринбургу «вполне естественно». Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский во время визита в Свердловскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте информационной политики.

Министр отметил, что голосующие наверняка учитывают людей, которые олицетворяют культуру региона. «Бажов — человек совершенно выдающийся в этом смысле», — уверен Мединский.

«Выбор вполне естественен», — считает чиновник.

Министр добавил, что выбор свердловчан «не должен расколоть общество». Власть при своём окончательном решении обязана четко руководствоваться общественным мнением, отметил Мединский.

Напомним, против лидерства Бажова уже высказались в Музее святости, исповедничества и подвижничества в Екатеринбурге. Глава учреждения Оксана Иванова призвала на своей странице в Facebook «исключить» писателя из голосования, а вместо него добавить великую княгиню Елизавету Романову (Гессен-Дармштадтскую). Иванова даже отправила обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, оставив там только просьбу о внедрении Романовой в голосование. Про Бажова в обращении к чиновнику Иванова не упомянула.

Голосование «Великие имена России» продлится до 30 ноября 2018 года. Напомним, жители страны выбирают имена для доименования аэропортов по всей федерации. В Екатеринбурге кроме Бажова в «топ» вошли промышленник Акинфий Демидов и советский «маршал Победы» Георгий Жуков.

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