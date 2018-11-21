Федосеева-Шукшина не стала брать фамилию Алибасова

Москва, , 11:50 — REGNUM При регистрации брака между российским музыкантом Бари Алибасовым и актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной новобрачная не стала брать фамилию мужа. Об этом сообщает 21 ноября «Вечерняя Москва».

«А давайте, я буду Федосеевым, а Лидия Николаевна — Шукшиной», — пошутил создатель и бессменный руководитель поп-группы «На-На».

Ранее Алибасов сообщил, что они с Федосеевой-Шукшиной не выбирали никакой специальной даты для бракосочетания.

«Просто предложил: «Пойдем, распишемся»! А она согласилась. Но на самом деле к этому шагу я шел более 10 лет», — подчеркнул артист.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 71-летний музыкант Бари Алибасов и 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально связали себя узами брака.

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