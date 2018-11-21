Студенты и преподаватели завершили ремонт в Бахчисарайском колледже КФУ

Симферополь, , 11:41 — REGNUM Студенты и преподаватели Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна Казанского федерального университета им. В. И. Вернадского самостоятельно отремонтировали помещения учебных корпусов и общежитие колледжа, сообщает 21 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что основная часть ремонтных работ была выполнена за полтора месяца. До этого студенты жили в туристической гостинице местного лесхоза, однако стоимость аренды такого помещения оказалась высокой. Поэтому было принято решение задействовать для общежития пустующий 5-й этаж в соседнем от техникума здании.

«Из бюджета Крымского федерального университета были выделены средства на закупку и установку пластиковых окон и дверей, а также на стройматериалы, остальное студенты сделали сами: оштукатурили и покрасили стены и оконные откосы, перекрасили деревянные полы, обновили электропроводку и трубы водоснабжения, заменили батареи», — говорится в сообщении.

При ремонте учебных корпусов студенты-дизайнеры проявили фантазию — каждый этаж украшен по-разному, на стенах изображены и пейзажи Южного берега Крыма, виды Нью-Йорка, живописные каналы Санкт-Петербурга. В одной из аудиторий изображение крымского моста занимает целиком одну из стен, причем в картине уделено внимание архитектурным и технологическим деталям конструкции. Всю стену другой аудитории украшает нарисованная студентами карта магистральных газопроводов Крыма.

Несмотря на большой объем проделанной работы, в колледже планируют продолжить улучшения, поэтому студентам будет надолго обеспечена практика и возможность получить полезные в будущей работе навыки в ремонте и дизайне.

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