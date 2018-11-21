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Главу государственного банка Украины подозревают в присвоении имущества

Общество

Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало десять человек, включая заместителя главы правления «Ощадбанка»

Киев, 21 ноября 2018, 11:40 — REGNUM  Против главы правления государственного «Ощадбанка» Андрея Пышного открыто уголовное производство, сообщили 21 ноября «Украинские новости».

Пышного и его подчинённых подозревают в присвоении и растрате имущества, а также в злоупотреблении служебным положением.

Напомним, ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало десять человек, включая заместителя главы правления «Ощадбанка», которых подозревают в завладении $20 млн. Среди арестованных также оказался сын депутата Верховной рады Станислава Берёзкина.

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