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Рекультивацию полигона ТБО «Кучино» могут завершить в мае 2019 года

Общество

Сейчас на полигоне идёт активная фаза рекультивации

Рекультивацию полигона ТБО «Кучино» могут завершить в мае 2019 года
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кучино

Балашиха, Московская область, 21 ноября 2018, 12:20 — REGNUM  В Подмосковье работы по рекультивации полигона «Кучино» могут быть завершены к маю 2019 года. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия») в ходе научно-практической конференции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента 21 ноября.

«Сейчас на полигоне идёт активная фаза рекультивации, поэтому к маю следующего года работы могут быть уже завершены. Для жителей Балашихи всё ещё возникают неудобства, связанные с рекультивацией, но я уверен, что в рамках утверждённой проектной документации там будет наведён порядок», — подчеркнул Брынцалов.

Он также сообщил, что в настоящий момент в активной фазе рекультивации в регионе находятся 6 полигонов. Первый такой проект был реализован в Электростали.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по рекультивации полигона ТБО «Кучино» должны были стартовать в первой половине 2018 года, однако власти приступили к дегазации свалки в декабре 2017 года без проведения соответствующей экологической экспертизы.

Читайте подробнее: Взрыв яда возле Москвы: свалочный газ сожгут без экологической экспертизы Общество Поспешность, с которой в Московской области приступили

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Полигоны и мусорные свалки
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