В Тюменской области резко возросла заболеваемость сахарным диабетом

Тюмень, , 11:39 — REGNUM В Тюменской области зарегистрировано 50,5 тыс. больных сахарным диабетом. Больше половины из них — это жители Тюмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе государственного автономного учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностический центр «Эндос».

По диабету первого типа зарегистрировано 1,1 тыс. диспансерных больных. Из них женщин — 538, мужчин — 581. По сахарному диабету второго типа — 24,5 тыс. человек. Здесь преобладают женщины — 16,7 тыс., мужчин — 7,8 тыс. больных. Как отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области, за последние 17 лет число больных диабетом второго типа в регионе увеличилось почти в 5,5 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в статистическом сборнике Минздрава России за 2017 год указан общероссийский показатель заболеваемости сахарным диабетом — 247,6 на 100 тыс. населения. Данный показатель по Уральскому федеральному округу впереди России всей.

Самая высокая заболеваемость сахарным диабетом в Курганской области — 372,7 на 100 тыс. населения. Далее по нисходящей идут Свердловская область — 372,7 на 100 тысяч, Ямал — 342, Югра — 262, Тюменская область — 257, Челябинская область — 229,3.

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