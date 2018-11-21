Казахстан занял 25-е место в рейтинге развития электронного правительства

Астана, , 11:33 — REGNUM В рейтинге ООН по развитию электронного правительства UN Global E-Government Development Index Казахстан занял 25-е место. Об этом заявил директор департамента услуг агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Ильдар Уйсумбаев, сообщает 21 ноября издание BNews.

Среди стран Азии Казахстана занял 8-е место. Уйсумбаев отметил, что для обмена опытом в области развитии электронного правительства в Казахстан были приглашены специалисты из Южной Кореи.

Чиновник добавил, что Казахстан планирует перевести 90% всех государственных услуг в электронный формат до 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 сентября в Казахстане автоматизирована услуга регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом. Услуга предоставляется на платной основе «Национальным институтом интеллектуальной собственности».

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