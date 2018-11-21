Депутат предложил сделать въезд в центр Ярославля платным

Ярославль, , 11:20 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Андрей Лихачев предложил сделать въезд в центральную часть города платным. Об этом он заявил на заседании комиссии по вопросам самоуправления, законности и правопорядка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты обсуждали вопрос подготовки к созданию платного парковочного пространства. Как сообщало ранее ИА REGNUM, для этого муниципалитет попросит областную думу ввести штрафы за нарушение правил платной парковки. Но депутат Лихачев пошел дальше.

Хочу напомнить всем коллегам, что нам необходим новый источник пополнения бюджета. Есть предложения разработать схему по закрытию центральной части города от въезда частного транспорта. И в случае, если человек хочет проехать туда по каким-либо причинам, он должен будет платить. Закрыть центр города и обеспечить пешеходную доступность для всех. Для этого можно сделать парковки перехватывающие, которые тоже могут быть платными», — заявил депутат муниципалитета Ярославля Андрей Лихачев.

Комиссия пока не стала обсуждать предложение по закрытию центра города.

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