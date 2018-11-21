В Набережных Челнах обсудили развитие инжинирингового центра КФУ

Набережные Челны, Татария, , 11:06 — REGNUM В инжиниринговом центре Набережночелнинского института Казанского федерального университета прошла встреча ректора вуза Ильшата Гафурова, представителей автопромышленного холдинга «КамАЗ» и администрации Набережных Челнов. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Главным вопросом повестки встречи стало развитие Инжинирингового центра и Набережночелнинского института КФУ. Как отметил Гафуров, после создания институт хорошо стартовал, однако сейчас интерес компаний к нему стал значительно снизился.

Отмечается, что в развитие только Набережночелнинского института было вложено всего более 300 млн рублей. Это были целенаправленные средства на модернизацию, однако усилий одного только КФУ в настоящее время не достаточно: вузу необходима поддержка профильных предприятий, заинтересованных в качественной подготовке молодых кадров.

С этой целью в вузе делают ставку на «КамАЗ», который является главным работодателем для выпускников филиала КФУ в Набережных Челнах.

«У нас многие работают, но все равно мы опираемся на выпускников. Закрепить иногородних на этой земле достаточно трудно. Нам как воздух необходим качественный уровень подготовки инженеров», — сказал на встрече генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

В ходе встречи была создана рабочая группа. В неё вошли представители администрации Набережных Челнов, ПАО «КАМАЗ» и Казанского федерального университета. Предполагается, что она определит ориентиры развития, займётся привлечением и удержанием талантливых молодых специалистов за счет создания социальной инфраструктуры и амбициозных проектов в учебе, науке и работе на предприятии.

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