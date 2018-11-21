В Оренбуржье с налоговиков взыщут в пользу «Метро» 1,9 млн рублей

Оренбург, , 12:26 — REGNUM В Оренбургской области налоговики проиграли судебную тяжбу ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Крупная торговая сеть обратилась в суд, требуя возмещения убытков, которые оценила почти в 2 млн рублей. Судебная инстанция встала на сторону истца.

Обосновывая свои требования, ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» указало, что в сентябре 2016 года руководством инспекции были вынесены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банках, принятые в отношении истца. А основанием для решения налоговиков о блокировке счетов послужило неисполнение требования «МЕТРО Кэш энд Керри» об уплате налога, пеней, штрафа по налогу на имущество организаций в сумме 3529,96 рубля. Для обеспечения взыскания задолженности и приостановили расходные операции по банковским счетам, открытым для ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», говорится в документах суда.

О блокировке счетов истец узнал от банков, в которые обратился 2 сентября с целью размещения трёх депозитов на период на суммы 67 млн рублей, 1 995 000 000 рублей и 882 млн рублей. Однако совершать банковские операции истец не мог из-за блокировки счетов. Между тем оказалось, что задолженность, из-за которой приостановили операции по счетам, на самом деле отсутствовала. Но решение о блокировке налоговая инспекция сняла только через три дня после вынесения неправомерного решения — 5 сентября 2016 года.

Истец оценил свои потери от действий налоговиков почти в 2 млн рублей. Такой доход он мог бы получить за три дня от запланированных к размещению на депозитах средств.

Ответчик пытался оспорить решения. Однако в судах трёх инстанций сошлись во мнении, что налоговики должны возместить упущенную выгоду крупной торговой сети из-за непомерного решения о блокировке счетов. Ответчик с апелляциями дошёл до арбитражного суда Уральского округа. Теперь постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда.