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Золотой колос вместо ели и лесные звери из гирлянд: новогодняя Тюмень-2019

Общество

Столица Тюменской области преображается к празднованию Нового 2019 года

Тюмень, 21 ноября 2018, 10:47 — REGNUM  В центре Тюмени появится шестиметровая новогодняя ёлка в виде золотого колоса. Конструкцию планируется установить на площади возле ТРЦ «СитиМолл» 30 ноября 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте АПК Тюменской области.

«Золотой колос» тюменцам подарит агрохолдинг, в различных отраслях которого трудится порядка 1700 человек. Таким образом предприятие решило приобщить жителей большого города к жизни сельских тружеников.

Отметим, что уже разработана концепция новогоднего оформления Тюмени, которая опубликована на сайте горадминистрации. Светящиеся, помещённые в куб, с необычными гирляндами, с арками и прочими «наворотами» ели заполонят улицы областного центра. Гирляндами опутают и деревья в центре города. По Тюмени будут рассредоточены небольшие инсталляции в виде оленей, медведей и белок — из гирлянд.

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