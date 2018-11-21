Золотой колос вместо ели и лесные звери из гирлянд: новогодняя Тюмень-2019

Тюмень, , 10:47 — REGNUM В центре Тюмени появится шестиметровая новогодняя ёлка в виде золотого колоса. Конструкцию планируется установить на площади возле ТРЦ «СитиМолл» 30 ноября 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте АПК Тюменской области.

«Золотой колос» тюменцам подарит агрохолдинг, в различных отраслях которого трудится порядка 1700 человек. Таким образом предприятие решило приобщить жителей большого города к жизни сельских тружеников.

Отметим, что уже разработана концепция новогоднего оформления Тюмени, которая опубликована на сайте горадминистрации. Светящиеся, помещённые в куб, с необычными гирляндами, с арками и прочими «наворотами» ели заполонят улицы областного центра. Гирляндами опутают и деревья в центре города. По Тюмени будут рассредоточены небольшие инсталляции в виде оленей, медведей и белок — из гирлянд.