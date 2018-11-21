Разработчики Rainbow Six не будут подстраиваться под азиатский рынок

Квебек, Канада, , 11:47 — REGNUM Из-за недовольства фанатского сообщества, разработчики компании Ubisoft отказались вносить изменения в Rainbow Six Siege к её релизу в Азии. Об этом руководство компании сообщило на своём официальном сайте.

Возмущение игрового сообщества заставило компанию отказаться от всех ранее запланированных изменений. Руководство студии сообщило, что внесённые в игре коррективы будут постепенно заменяться на новый контент. Причём из-за внепланового изменения выхода обновлений, начало нового сезона в игре может незначительно задержаться.

Ранее разработчики сообщали, что к релизу проекта на азиатском рынке в него будут внесены косметические изменения. Из игры планировалось частично убрать сцены насильственного сексуального характера, а также пятна крови на игровых объектах. Разработчики уже успели внести некоторые изменения в игру, в частности, заменить стандартные иконки.

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