В Перми в один день одновременно зажгут огни на всех новогодних ёлках

Пермь, , 10:21 — REGNUM В Перми решено зажечь огни на всех новогодних ёлках в один день. Для праздничного преображения назначена дата — 28 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Самым ярким обещает стать зажжение огней на главной городской ёлке, которая устанавливается на эспланаде. Зажжение огней состоится в вечернее время. В самом центре Перми соберутся сразу несколько Дедов Морозов, а также главный Дед Мороз из Великого Устюга. Первыми зрителями и участниками зажжения иллюминации на ёлках станут школьники.

Стоит отметить, что в городе заложена традиция — право зажечь огни на главной новогодней ёлке получают лучшие школьники. Так, в 2018 году в интернете развернулось голосование, по результатам которого выбрали трёх талантливых учеников. Из фестивального дома на эспланаде с помощью интерактивной кнопки и робота Promobot школьники, показавшие высокие результаты в учёбе, творчестве, спорте, зажгли разноцветную гирлянду. Добавим, что процедура включения иллюминации на главной ёлке в 2017 году проходила 15 декабря.

В настоящее время на площадке перед Театром-Театром идут работы по установке и сбору каркаса новогодней ели. В 2018 году для украшения главной елки закуплены новые светящиеся украшения — звёзды. Их диаметр достигает 1 метра. Высота главной городской ёлки составит 22 метра.

Напомним, ледовый городок на эспланаде, где устанавливают самую большую ёлку, посветят культуре стран Восточной Азии. В целом в столице региона к Новому году появится более 10 ледовых городков. Их открытие запланировано с 21 по 30 декабря.

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