На строительство здания суда в Алма-Ате дополнительно выделят $2,7 млн

Алма-Ата, Казахстан, , 10:12 — REGNUM Из городского бюджета Алма-Аты на продолжение строительства здания городского суда будет выделен 1 млрд тенге ($2,73 млн), заявил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Алма-Аты Ильяс Усеров на заседании городского маслихата (совета), посвященного уточнению бюджета. Об это 21 ноября сообщает агентство «Казинформ».

На возведение фронт-офисов подразделений департамента полиции будет направлено 176 млн тенге ($480 тыс.). В 2018 году на благоустройство улиц планируется направить 372,3 млн тенге ($1 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам модернизации системы правоохранительных органов. Глава государства поручил создать комфортные фронт-офисы для удобства обращения граждан.

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